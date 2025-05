Visite commentée de la brasserie Northmaen – La Chapelle-Saint-Ouen, 21 juin 2025 07:00, La Chapelle-Saint-Ouen.

Seine-Maritime

Visite commentée de la brasserie Northmaen 154, le Bourg La Chapelle-Saint-Ouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A l’occasion de la moisson des brasseurs , venez visiter la brasserie et le chai à whisky. Visite suivie d’une dégustation.

154, le Bourg

La Chapelle-Saint-Ouen 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 54

English : Visite commentée de la brasserie Northmaen

Come and visit the brewery and whisky cellar to celebrate the brewers’ harvest. Visit followed by a tasting.

German :

Anlässlich des Erntedankfestes der Brauer , besuchen Sie die Brauerei und den Whiskykeller. Besichtigung mit anschließender Verkostung.

Italiano :

In occasione del raccolto dei birrai, venite a visitare il birrificio e la cantina del whisky. Visita seguita da una sessione di degustazione.

Espanol :

Con motivo de la vendimia de los cerveceros, venga a visitar la fábrica de cerveza y la bodega de whisky. Visita seguida de una degustación.

