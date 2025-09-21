Visite commentée de la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Cathédrale Saint-Christophe Belfort

Visite commentée de la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Cathédrale Saint-Christophe Belfort dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Dimanche 21 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Christophe Territoire-de-Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la cathédrale Saint-Christophe de Belfort lors d’une visite guidée.

Bâtie sur les plans de Jacques Philippe Mareschal, ingénieur royal, et ouverte au culte en 1750, Saint-Christophe est d’abord conçue comme une église abbatiale. Elle est honorée au titre de basilique mineure en 1952 et devient cathédrale en 1979 lors de la création du diocèse de Belfort-Montbéliard. Son orgue, installé en 1752, est aussi classé au titre des Monuments historiques.

Cathédrale Saint-Christophe Place d’Armes, 90000 Belfort, France Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 24 [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la cathédrale Saint-Christophe de Belfort lors d’une visite guidée.

© Élodie Cayot