Visite commentée de la cave de Château Castigno Cave de Château Castigno à Villespassans Villespassans

Visite commentée de la cave de Château Castigno 20 et 21 septembre Cave de Château Castigno à Villespassans Hérault

Tarif visite commentée : 2€ Tarif dégustation : 5€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites commentées autour de l’histoire et de l’architecture du lieu, avec possibilité de dégustation de vins biologiques et biodynamiques de Château Castigno (en supplément).

Départ de visites à 11h, 11h30, 14h30, 15h, 16h (en anglais) et 17h30.

Cave de Château Castigno à Villespassans Castignan, 34360 Villespassans Villespassans 34360 Hérault Occitanie 04 67 24 43 03 http://www.villagecastigno.com Le Chai du Château Castigno est l’œuvre de l’architecte Lionel Jadot. Monolithique, telle une créature végétale juste sortie de terre, le bâtiment est entièrement enveloppé de liège ce qui le fait ressembler à un énorme morceau de bois.

De face, il nous observe de son œil unique, de profil, il s’impose tel un sphinx protecteur, gardien des terres qui l’entourent et du ciel, il découvre sa forme parfaite, son identité : une bouteille posée au milieu des vignes. Parking

© Melkan Bassil