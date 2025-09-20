Visite commentée de la chapelle Chapelle Saint-Bernard Grenade

Visite commentée de la chapelle Chapelle Saint-Bernard Grenade samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Bernard Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la chapelle située à l’intérieur du cimetière de Grenade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Chapelle Saint‑Bernard – Visite commentée

Les membres de l’association des Amis de la Chapelle Saint‑Bernard vous invitent à une visite commentée de la chapelle du XIXᵉ siècle, située dans le cimetière de Grenade.

Ils présenteront également les projets de restauration et d’aménagements en cours, avec un focus particulier sur l’ensemble des vitraux.

Chapelle Saint-Bernard Cimetière, 31330 Grenade Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie http://chapellesaintbernardgrenade.centerblog.net/ La chapelle, édifiée dans le cimetière ancien de Grenade, date des années 1850-1860. Elle a été construite à l’emplacement d’un précédent édifice du XVIIe siècle. La chapelle est dédiée à saint Bernard, qui joua un rôle essentiel dans le développement et le rayonnement de l’ordre cistercien au XIIe siècle. Grenade, quant à elle, fut fondée en 1290 par l’abbaye cistercienne de Grandselve.

Les membres de l’association des Amis de la Chapelle Saint-Bernard vous convient à une visite commentée de la chapelle datant du XIXe siècle, située dans le cimetière de Grenade. Ils présenteront éga… chapelle association de sauvegarde

© Office de Tourisme des Hauts Tolosans