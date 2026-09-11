Visite commentée de la chapelle d’Aidling, Chapelle Sainte-Croix d’Aidling, Bouzonville

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle d’Aidling Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Sainte-Croix d’Aidling Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découverte guidée.

Chapelle Sainte-Croix d’Aidling 10 Rue des Chênes 57320 Bouzonville Bouzonville 57320 Aidling Moselle Grand Est +33757099603 https://www.facebook.com/share/1DNDQCtkDt/ La chapelle est également dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Elle serait datée du XVIIIe siècle. Chapelle ouverte tous les jours

Découverte guidée.

Julie Moritz – Office de tourisme & Association Autour de l’Abbatiale