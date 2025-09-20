VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES La Chapelle de Juhègues Torreilles

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association pour la gestion du patrimoine de Torreilles organise une visite commentée de la Chapelle de Juhègues.

La Chapelle de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 53 46 26 patrimoinetorreilles@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, the association pour la gestion du patrimoine de Torreilles is organizing a guided tour of the Chapelle de Juhègues.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals organisiert der Verein für die Verwaltung des Kulturerbes von Torreilles eine kommentierte Besichtigung der Kapelle von Juhègues.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Associazione per la Gestione del Patrimonio di Torreilles organizza una visita guidata alla Chapelle de Juhègues.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Asociación de Gestión del Patrimonio de Torreilles organiza una visita guiada a la Chapelle de Juhègues.

