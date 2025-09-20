Visite Commentée de la Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun

Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la chapelle de la Croix Bouthier et son histoire depuis sa création en 1520 jusqu’à nos jours. Élément majeur du patrimoine local, elle a bénéficié d’importantes restaurations ces dernières années. Les bénévoles seront présents pour partager avec vous l’histoire de la chapelle et répondre à vos questions.

Vous pourrez aussi découvrir le sauvetage en cours du tableau de la chapelle. .

