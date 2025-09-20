Visite commentée de la Chapelle de la Visitation Chapelle de la Visitation Montluel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Constructions de style néo-byzantin, typiques du XIXe siècle, les bâtiments abritaient les religieuses et leurs pensionnaires. La chapelle construite en 1827 demeure un lieu de culte et la salle capitulaire a été aménagée en espace d’exposition.

Le couvent de la montée du Collège est le second de l’ordre des religieuses de la Visitation sur Montluel. Les bâtiments édifiés à partir de 1825 pour abriter les religieuses et leurs pensionnaires sont typiques du style néobyzantin (Basilique de Fourvière)

La visite présente près de 200 ans d’histoire religieuse.

Chapelle de la Visitation Montée du Collège, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

© M-Art Photographie