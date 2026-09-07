Visite commentée de la chapelle de l’ancien couvent des sœurs de la Visitation, Conservation départementale du Patrimoine, Frémur

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de l’ancien couvent des sœurs de la Visitation 19 et 20 septembre Conservation départementale du Patrimoine Maine-et-Loire

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le Dépôt départemental des objets mobiliers qui abrite de superbes chapes, chasubles, étoles et autres ornements textiles liturgiques du culte catholique dont certains remontent au XVIIe siècle.

Vous pourrez admirer de près ces vêtements et leurs accessoires, essentiellement en soie et souvent brodés et vous familiariser avec leurs procédés de fabrication.

L’histoire du couvent et de sa chapelle, bâtie sous Napoléon III par l’architecte angevin Charles Roques, vous sera présentée en préambule de la visite.

Durée : 40 min, départ toutes les 45 minutes, dernier départ à 17h45.

Conservation départementale du Patrimoine 110 rue de Frémur, 49000 Angers Frémur 49101 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]

**Découvrez le Dépôt départemental** des objets mobiliers qui abrite de superbes chapes, chasubles, étoles et autres ornements textiles liturgiques du culte catholique dont certains remontent au de …

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