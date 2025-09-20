Visite commentée de la chapelle de Penvern Chapelle Notre-Dame de Penvern Trébeurden

Visite commentée de la chapelle de Penvern 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Penvern Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les guides présents vous raconteront l’histoire de la chapelle, vous parleront de son magnifique retable, de son tableau ; ils vous emmèneront également admirer son clocher, sa fontaine et se feront un plaisir d’échanger avec vous.

Chapelle Notre-Dame de Penvern 21 Rue de Keralegan, 22560 Trébeurden, France Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne 0615395864 https://www.amis-chapelle-penvern.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089671 Parking à l’arrière de la chapelle

Les guides présents vous raconteront l'histoire de la chapelle, vous parleront de son magnifique retable, de son tableau ; ils vous emmèneront également admirer son clocher, sa fontaine et se feront un plaisir d'échanger avec vous.

Hervé Moureau – Association amis de la Chapelle