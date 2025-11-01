Visite commentée de la chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise

Route du Grand Pressigny Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Après des années d’errance cette chapelle de la fin du XVème siècle fut sauvée grâce à la pugnacité des membres de la société archéologique de Touraine d’abord, puis à la société archéologique de Preuilly-sur-Claise. Son sauvetage puis sa restauration achevée en 2023 en font un patrimoine remarquable et rare, par son histoire et son architecture. 2 .

Route du Grand Pressigny Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 28 29 50 97

English :

This late 15th century chapel was saved thanks to the pugnacity of members of the Touraine archaeological society first, then the Preuilly-sur-Claise archaeological society.

German :

Diese Kapelle aus dem späten 15. Jahrhundert wurde dank der Hartnäckigkeit der Mitglieder der archäologischen Gesellschaft von Touraine zunächst und später der archäologischen Gesellschaft von Preuilly-sur-Claise gerettet.

Italiano :

Questa cappella della fine del XV secolo è stata salvata grazie alla tenacia dei membri della Società archeologica della Touraine e poi della Società archeologica di Preuilly-sur-Claise.

Espanol :

Esta capilla de finales del siglo XV se salvó gracias a la pugnacidad de los miembros de la sociedad arqueológica de Touraine, primero, y de la sociedad arqueológica de Preuilly-sur-Claise, después.

