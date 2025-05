Visite commentée de la Chapelle des Noyers – Gaillefontaine, 21 juin 2025 14:00, Gaillefontaine.

Visite commentée de la Chapelle des Noyers à Gaillefontaine et découverte de l’histoire de l’ancien village

Réservations obligatoires au plus tard la veille avant 17h au 02 35 90 52 10

Tarif unique de 3 euros

Les noyers

Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

English : Visite commentée de la Chapelle des Noyers

Guided tour of the Chapelle des Noyers in Gaillefontaine and discovery of the history of the ancient village

Reservations required by 5pm the day before at 02 35 90 52 10

Single price of 3 euros

German :

Kommentierte Besichtigung der Chapelle des Noyers in Gaillefontaine und Entdeckung der Geschichte des alten Dorfes

Reservierungen sind erforderlich und müssen spätestens am Vortag vor 17 Uhr unter 02 35 90 52 10 erfolgen

Einheitlicher Tarif von 3 Euro

Italiano :

Visita guidata della Chapelle des Noyers a Gaillefontaine e scoperta della storia dell’antico borgo

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 02 35 90 52 10

Prezzo unico di 3 euro

Espanol :

Visita guiada a la Chapelle des Noyers en Gaillefontaine y descubrimiento de la historia del antiguo pueblo

Reserva obligatoria antes de las 17.00 h del día anterior en el 02 35 90 52 10

Precio único de 3 euros

