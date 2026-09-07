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Visite commentée de la chapelle du grand séminaire, Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du grand séminaire - Lycée Louis Querbes · Rodez

Visite commentée de la chapelle du grand séminaire, Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle du grand séminaire - Lycée Louis Querbes
Adresse
11 rue des frères de Turenne, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de la chapelle du grand séminaire 19 et 20 septembre Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites commentées sont proposées toutes les heures, le samedi de 9h à 12h, ainsi que le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi après-midi, de 14h à 18h, le site est accessible en visite libre.

Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes 11 rue des frères de Turenne, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Visite commentée toutes les heures : samedi de 9h à 12h ; dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

©Lycée Louis Querbes

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