Visite commentée de la chapelle du grand séminaire, Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du grand séminaire - Lycée Louis Querbes · Rodez
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle du grand séminaire 19 et 20 septembre Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des visites commentées sont proposées toutes les heures, le samedi de 9h à 12h, ainsi que le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi après-midi, de 14h à 18h, le site est accessible en visite libre.
Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes 11 rue des frères de Turenne, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Visite commentée toutes les heures : samedi de 9h à 12h ; dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
©Lycée Louis Querbes
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