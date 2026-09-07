Visite commentée de la chapelle du grand séminaire, Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes, Rodez

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle du grand séminaire 19 et 20 septembre Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites commentées sont proposées toutes les heures, le samedi de 9h à 12h, ainsi que le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi après-midi, de 14h à 18h, le site est accessible en visite libre.

Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes 11 rue des frères de Turenne, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Visite commentée toutes les heures : samedi de 9h à 12h ; dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

©Lycée Louis Querbes