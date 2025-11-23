Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.

Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.

Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne. .

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

