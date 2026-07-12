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Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz

mercredi 22 juillet 2026 · Rue des Cent Gardes · Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Cent Gardes
Adresse
Chapelle Impériale
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne.   .

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite commentée de la Chapelle Impériale

L’événement Visite commentée de la Chapelle Impériale Biarritz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Biarritz

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