Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz
Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz samedi 15 août 2026.
Biarritz
Visite commentée de la Chapelle Impériale
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne. .
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite commentée de la Chapelle Impériale
L’événement Visite commentée de la Chapelle Impériale Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz
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