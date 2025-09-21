Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine Rue des Landes Saint-Quay-Portrieux

Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine

Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Rotonde du XIXe siècle.

Gratuit, sans réservation .

Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 52 65

