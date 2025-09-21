Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine Rue des Landes Saint-Quay-Portrieux
Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine Rue des Landes Saint-Quay-Portrieux dimanche 21 septembre 2025.
Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine
Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Rotonde du XIXe siècle.
Gratuit, sans réservation .
Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 52 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Journée du Patrimoine Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-09-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme