Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Laval, Chapelle Notre-Dame de Laval, Saint-André-de-Najac

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Laval 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Laval Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir cette chapelle du XIVe siècle, restaurée en 1993. Elle abrite trois retables baroques du XVIIe siècle, une chaise de prêtre en ronce de noyer ainsi qu’une remarquable chaire en bois.

Vous pourrez également y découvrir une exposition de photographies consacrée aux chapelles de la basse vallée du Viaur.

Chapelle Notre-Dame de Laval Laval, 12270 Saint-André-de-Najac Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie 06 37 70 83 81 Cette chapelle du XIVe siècle, et restaurée en 1993, contient trois retables baroques du XVIIe siècle, une chaise de prêtre en ronce de noyer et une très belle chaire en bois sculpté qu’ils ne vous tardent de découvrir. Parking, accès handicapé.

Venez découvrir cette chapelle du XIVsiècle, et restaurée en 1993, qui contient trois retables baroques du XVII siècle, une chaise prêtre en ronce de noyer et une très belle chaire en bois.

©association Notre Dame de Laval