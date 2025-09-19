Visite commentée de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur Hôpital de Niort Niort

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur Hôpital de Niort Niort vendredi 19 septembre 2025.

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur Vendredi 19 septembre, 09h30 Hôpital de Niort Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation. Non-accessible PMR (trois marches).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur ⛪

Visite commentée de la chapelle et de ses extérieurs

Partez à la découverte de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur à travers une visite commentée de l’édifice et de ses abords.

La visite inclut notamment la grotte de Lourdes, installée dans les extérieurs, lieu de recueillement et de piété populaire.

Un parcours pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et la dimension spirituelle de ce site emblématique.

Hôpital de Niort 35 avenue Saint-Jean-d’Angély, 79000 Niort Niort 79000 La Pigeonnerie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 78 21 79 Le centre hospitalier s’est historiquement développé autour de ce cloître du XVIIIe siècle et occupe à présent une situation privilégiée dans la ville de Niort. Entrée piétonne par l’avenue Saint-Jean-d’Angély. En voiture par l’avenue Charles de Gaulle. Parking devant le cloître.

Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur ⛪

© Aumonerie catholique