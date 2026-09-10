Visite commentée de la chapelle Saint Alexis – Hôtel de l’université de Limoges, Hôtel de l’Université de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Saint Alexis – Hôtel de l’université de Limoges Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de l’Université de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Limité à 18 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public de la salle du conseil de l’université, ancienne chapelle des sœurs de Saint-Alexis.

Des visites commentées permettront de découvrir l’histoire du bâtiment et de ses vitraux. Elles auront lieu toutes les heures, avec un premier départ à 14h et un dernier à 17h.

Cette partie du bâtiment n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel de l’Université de Limoges 33 rue François Mitterrand, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 91 00 https://www.unilim.fr/ http://www.unilim.fr/patrimoinescientifique/wp-content/uploads/sites/44/2017/03/stAlexis_plaquette_2016-2.pdf Construite en 1873, la chapelle des sœurs de Saint-Alexis, une communauté fondée au XVIIe siècle pour prendre soin des enfants abandonnés, des pauvres et des malades de l’hôpital, a été utilisée comme lieu de culte jusqu’en 1993. Elle fut restaurée et aménagée en salle des conseils par l’université de Limoges en 2002, lors de son installation dans les anciens locaux du couvent. Le sol de la chapelle fut alors surélevé, ce qui met en valeur le décor d’origine, en particulier ses vitraux remarquables.

Sont également visibles trois œuvres d’artistes contemporains (Bernard Lachaniette, Georges Mathieu et Robert Wogensky) : acquises par l’université, elles sont exposées dans cette partie du bâtiment. À proximité de la mairie et de la BfM. Arrêt « mairie » des lignes 1 et 4.

Ouverture exceptionnelle au public de la Salle du Conseil de l’université (ancienne chapelle des sœurs de St Alexis) pour des visites commentées de l’histoire du bâtiment et des vitraux. Visite une à…

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