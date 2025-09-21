Visite commentée de la chapelle Saint-Jacques de Marigny Chapelle de Marigny Saint-Germain-en-Coglès

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.

A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques.

L’après-midi, il sera possible de la visiter avec les commentaires historiques de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères présente sur place.

Le matin, une messe est organisée sur place à partir de 10h.

Chapelle de Marigny Marigny, 35133, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriant, Marie-Anne, veuve de François Gefflot. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Châteaubriant se souvient de ses séjours chez sa sœur : « J'aimais toujours la campagne et celle de Marigny était charmante » Accès par la route D19 qui relie Saint-Germain-en-Coglès à Saint-Etienne-en-Coglès. Tournez au lieu-dit « Marigny ».

Dans ses mémoires d’outre-tombe, Châteaubriant se souvient de ses séjours chez sa sœur : « J’aimais toujours la campagne et celle de Marigny était charmante » Accès par la route D19 qui relie Saint-Germain-en-Coglès à Saint-Etienne-en-Coglès. Tournez au lieu-dit « Marigny ».

