Visite commentée de la chapelle Saint-Jacques de Marigny Chapelle de Marigny Saint-Germain-en-Coglès
Visite commentée de la chapelle Saint-Jacques de Marigny Chapelle de Marigny Saint-Germain-en-Coglès dimanche 21 septembre 2025.
Visite commentée de la chapelle Saint-Jacques de Marigny Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle de Marigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.
A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques.
L’après-midi, il sera possible de la visiter avec les commentaires historiques de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères présente sur place.
Le matin, une messe est organisée sur place à partir de 10h.
Chapelle de Marigny Marigny, 35133, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.saint-germain-en-cogles.com/decouvrir-saint-germain/histoire-et-patrimoine/les-sites-historiques.html https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090779 Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriant, Marie-Anne, veuve de François Gefflot.
Dans ses mémoires d’outre-tombe, Châteaubriant se souvient de ses séjours chez sa sœur : « J’aimais toujours la campagne et celle de Marigny était charmante » Accès par la route D19 qui relie Saint-Germain-en-Coglès à Saint-Etienne-en-Coglès. Tournez au lieu-dit « Marigny ».
Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.
© Couesnon Marches de Bretagne