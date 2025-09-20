Visite commentée de la chapelle Saint-Louis de Lantenay Lantenay Lantenay

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Louis de Lantenay lors d’une visite commentée.

Lantenay Lantenay Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Chapelle des premiers Ducs de Bourgogne

Initialement Notre Dame puis Saint Louis

Fresques début 14 ème classées Accès par un chemin piétonnier escarpé

qui prend route de Pasques

