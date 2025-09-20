Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Journée du patrimoine Portrieux Saint-Quay-Portrieux

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Ouverture des portes et visites commentées de la chapelle Sainte-Anne.

Construite en 1770, sa voûte est en carène de bateau.

Gratuit, sans réservation .

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04

