Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Journée du patrimoine Portrieux Saint-Quay-Portrieux

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Ouverture des portes et visites commentées de la chapelle Sainte-Anne.
Construite en 1770, sa voûte est en carène de bateau.
Gratuit, sans réservation .
Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04
L’événement Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Journée du patrimoine Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-09-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme