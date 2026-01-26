Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Portrieux Saint-Quay-Portrieux

Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05

Ouverture des portes et visites commententées de la chapelle Sainte-Anne.

Construite en 1770, sa voûte est en carène de bateau. .

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04

