Visite commentée de la chapelle Sainte-Marie Chapelle Sainte-Marie Nevers

Visite commentée de la chapelle Sainte-Marie Chapelle Sainte-Marie Nevers samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la chapelle Sainte-Marie 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Marie Nièvre

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre exceptionnel de l’ancienne chapelle Sainte-Marie, seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, venez découvrir le décor du plafond du théâtre de Nevers, peint par Emile Vernon dans les années 1890. Une occasion unique de découvrir cette toile de presque huit mètres de diamètre, avant sa restauration prochaine !

Toutes les demi-heures, une visite commentée vous est proposée, par groupes de 10 maximum.

Chapelle Sainte-Marie Rue Saint-Martin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 46 25 http://www.nevers.fr Construite entre 1639 et 1643, la chapelle est le seul vestige du couvent de la Visitation. Cet ordre, fondé en 1610, s’inscrit dans le mouvement de création des nouvelles congrégations religieuses issues de la Contre Réforme. L’édifice présente un volume simple et possède une façade de style baroque, unique en Nivernais. Le retable a été réalisé en 1641 par le sculpteur Claude Collignon et reprend l’organisation tripartite de la façade.

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, la chapelle Sainte-Marie présente une façade baroque unique en Nivernais. L’intérieur, avec ses volumes simples, met en valeur le …

© Ville de Nevers