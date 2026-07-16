Visite commentée de la chapelle Sainte Marie Madeleine, 6 chemin du Pic, Saint-Georges-Haute-Ville

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Sainte Marie Madeleine 19 et 20 septembre 6 chemin du Pic Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Située sur la route du chemin de Saint Jacques de Compostelle, cette chapelle juchée sur une butte basaltique est un joli exemple de chapelle romane du XIIème siècle. A voir : les fresques du XVIII ème siècle ornant le choeur.

6 chemin du Pic 6 Chemin du Pic 42610 Saint Georges Haute Ville Saint-Georges-Haute-Ville 42610 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 65 78 87 14 http://montsupt.free.fr Située sur la route de Saint Jacques de Compostelle, cette chapelle juchée sur une butte volcanique est un joli exemple de chapelle romane du XII ème siècle. A voir : les fresques du XXIII ème siècle, ornant le choeur. Parking et marche avec un léger dénivelé.

Journées européennes du patrimoine

©Tissot Marie Edith