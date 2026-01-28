VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE ST MICHEL ET DES VESTIGES DU CHATEAU DE MOURCAIROL

Les Aires Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29

Visite commentée de la chapelle St Michel et des vestiges du château de Mourcairol le dernier samedi de chaque mois.

Réservation obligatoire auprès d’Etienne DUMONT au 06 08 87 21 52 tarifs 7€

Chaussures de marches dénivelé 50m distance 900m aller-retour, durée près de 2h

Les Amis de St Michel vous invitent à découvrir les vestiges du château de Mourcairol et la chapelle romane Saint Michel, témoins d’un passé prestigieux, ainsi que le superbe panorama s’offrant à vous depuis la table d ‘orientation.

RDV sur le parking du site. Depuis Lamalou les Bains, RD160 direction Les Aires, puis au Moulinas, prendre la route de St Michel qui grimpe sur 3km. .

Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52

English :

Guided tour of the St Michel chapel and the remains of the Château de Mourcairol on the last Saturday of each month.

Booking essential with Etienne DUMONT on 06 08 87 21 52 price 7?

Walking shoes difference in altitude 50m, distance 900m round trip, duration approx. 2h

