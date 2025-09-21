Visite commentée de la chapelle templière de la Commanderie d’Ozon La Commanderie d’Ozon Châtellerault

Visite commentée de la chapelle templière de la Commanderie d’Ozon La Commanderie d’Ozon Châtellerault dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la chapelle templière de la Commanderie d’Ozon Dimanche 21 septembre, 11h00, 16h00 La Commanderie d’Ozon Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite commentée de la chapelle templière de la Commanderie d’Ozon

Plongez dans l’histoire des Templiers en découvrant la chapelle de la Commanderie d’Ozon, un site exceptionnel rarement ouvert au public.

Lors de cette visite commentée, explorez l’architecture de cette chapelle médiévale et apprenez-en plus sur l’ordre du Temple, sa présence à Châtellerault et le rôle de cette commanderie dans la région.

La Commanderie d’Ozon 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0678927893 https://guillaumedesonnac.fr Commanderie Templiere d’Ozon Parking

⛪ Visite commentée de la chapelle templière de la Commanderie d’Ozon