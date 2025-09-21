Visite commentée de la chartreuse Notre-Dame-de-Valprofonde Chartreuse de Valprofonde Béon

Visite commentée de la chartreuse Notre-Dame-de-Valprofonde Chartreuse de Valprofonde Béon dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la chartreuse Notre-Dame-de-Valprofonde Dimanche 21 septembre, 15h00 Chartreuse de Valprofonde Yonne

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien |15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la chartreuse Notre-Dame-de-Valprofonde, fondée en 1301 et largement remaniée depuis. La visite se concentrera principalement sur l’extérieur du bâtiment et sur quelques éléments intérieurs de patrimoine.

Chartreuse de Valprofonde Les Chartreux 89410 Béon Béon 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 62 11 05 »}] En venant de Béon, continuez vers l’A6, et à gauche avant l’entrée dans du bois, prendre le chemin (panneau Office de tourisme).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la chartreuse Notre-Dame-de-Valprofonde, fondée en 1301 et largement remaniée depuis. La visite se concentrera…

© Anne Tastemain