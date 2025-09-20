Visite commentée de la cité des Évêques Hôtel de la Monnaie Vic-sur-Seille

Visite commentée de la cité des Évêques Hôtel de la Monnaie Vic-sur-Seille samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la cité des Évêques Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de la Monnaie Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Saviez-vous que Vic-sur-Seille fut autrefois la capitale du Temporel des évêques de Metz ?

Lors d’une visite guidée, découvrez cette charmante Petite Cité de Caractère du Grand Est et de Lorraine, berceau du peintre Georges de La Tour.

Entre maisons à colombages, demeures nobles, édifices religieux, vignes et sel… chaque ruelle vous dévoile un pan de son passé.

Une escapade idéale pour les amateurs de patrimoine.

Hôtel de la Monnaie Place du Palais, 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est Au cœur de la cité des évêques, l’Hôtel de la Monnaie, daté de 1456, rénové en 2002-2003, accueille l’Office de Tourisme du Pays Saulnois. Ce splendide édifice de style gothique flamboyant rhénan porte un remarquable décor architectural : fenêtres à meneaux et croisillons, baies du rez-de-chaussée avec arcs en anse de panier, riches tympans sculptés, curieux balcon sur console et belle Vierge à l’Enfant dans la niche d’angle. Non accessible PMR

Saviez-vous que Vic-sur-Seille fut autrefois la capitale du Temporel des évêques de Metz ?

© Office de tourisme Saulnois