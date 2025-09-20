Visite commentée de la Cité épiscopale d’Albi Office de Tourisme d’Albi Albi

Tarif unique : 5 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée du centre historique et de la cathédrale Sainte-Cécile, inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO

Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte des sites emblématiques du périmètre classé au Patrimoine mondial :

La cathédrale Sainte-Cécile

Le palais de la Berbie

La collégiale Saint-Salvi et son cloître

Les berges du Tarn

Le Pont-Vieux

Visite en partenariat avec l’Association des Guides Interprètes du Tarn.

Accessibilité : partielle ou avec un accompagnant

Animaux non autorisés dans la cathédrale Sainte-Cécile

Langue : français

Départ garanti à partir de 4 participants. En dessous de ce nombre, la visite ne sera pas assurée

Rendez-vous à l’Office de Tourisme – 42 rue Mariès, Albi

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire de départ

Office de Tourisme d'Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/

