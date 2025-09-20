Visite commentée de la cité médiévale Office de tourisme Portes Sud Périgord – Bureau d’information touristique d’Issigeac Issigeac

Visite commentée de la cité médiévale Samedi 20 septembre, 15h00 Office de tourisme Portes Sud Périgord – Bureau d’information touristique d’Issigeac Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Balade au cœur d’Issigeac – Cité médiévale

Partez à la découverte des plus belles ruelles et des maisons à pans de bois d’Issigeac, en plongeant dans l’histoire fascinante de cette cité médiévale au charme intact.

Au fil du parcours, vous explorerez son architecture préservée, ses détails sculptés, ses places pittoresques et ses bâtisses séculaires, tout en retraçant les grandes étapes de son passé.

Une immersion dans l’art de vivre et le patrimoine du Moyen Âge, au cœur d’un village où chaque pierre raconte une histoire.

Issigeac est une cité médiévale qui fait l'exception au milieu de toutes les bastides avoisinantes. Au cœur de son ancienne enceinte circulaire où les ruelles s'enroulent comme un escargot, on découvre un village de caractère où l'ombre et la lumière, le bois et la pierre s'entremêlent, où les ruelles, venelles ressuscite le passé.

Le bureau d’information touristique, dit l’Office de tourisme, siège dans le Palais des Évêques et vous accueille toute l’année. Aéroport/ aérodrome (Bergerac Roumanière) : 15 km Gare ferroviaire (Bergerac SNCF) : 19 km Route (nationale/départ.) (N21) : 5 km.

Journées européennes du patrimoine 2025

