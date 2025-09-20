Visite commentée de la collection par des proches de l’artiste Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Boulogne-Billancourt

Visite commentée de la collection par des proches de l’artiste 20 et 21 septembre Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des 150 ans de la naissance de l’artiste, profitez d’une visite commentée de la collection par sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Sculptures monumentales dans le hall d'entrée. Peintures de l'école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

©Ville de Boulogne-Billancourt