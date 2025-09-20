Visite commentée de la collection par des proches de l’artiste Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Boulogne-Billancourt

Visite commentée de la collection par des proches de l'artiste Musée des années trente

Visite commentée de la collection par des proches de l’artiste Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la collection par des proches de l’artiste 20 et 21 septembre Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des 150 ans de la naissance de l’artiste, profitez d’une visite commentée de la collection par sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville
Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt