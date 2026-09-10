Visite commentée de la collection permanente à 15h, Musée des granges de Servette, Chens-sur-Léman

Informations pratiques

Visite commentée de la collection permanente à 15h 19 et 20 septembre Musée des granges de Servette Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A découvrir dans ce lieu atypique, la collection permanente de peintures et sculptures contemporaines et d’outils anciens.

Finissage des expositions temporaires d’Anne Ricard et David Lefebvre, peintres.

Familles bienvenues : Parcours ludique-Jeu enfant

Musée des granges de Servette 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 51 51 21 http://www.granges-de-servette.com parking

Anciennes granges au milieu des champs, ce lieu atypique possède une collection permanente de peintures et sculptures contemporaines et d’outils anciens.

©granges de servette