Visite commentée de la collection privée du Musée dels Vinhairons Musée dels vinhairons Pierrerue

Visite commentée de la collection privée du Musée dels Vinhairons 20 et 21 septembre Musée dels vinhairons Hérault

Entrée libre. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Prenez part à des visites commentées en hommage à Jacques Dressayre et de sa collection privée rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers et selliers datant du XVIIe siècle au XXe siècle.

Musée dels vinhairons 3 avenue de Saint-Chinian, 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 37 85 29 Cette ancienne cave agricole transformée en musée par Jacques Dressaire, comprend une collection d’outils de travail de la vigne et des métiers annexes.

© Melkan Bassil