Visite commentée de la Collégiale de Saint-Symphorien-sur-Coise., Collégiale Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Symphorien-sur-Coise

Visite commentée de la Collégiale de Saint-Symphorien-sur-Coise. Dimanche 28 juin, 15h00 Collégiale Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Tarif adultes : 8€ – Tarif enfants : 5€ . Sans réservations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

De son style gothique remarquable à son histoire riche de plusieurs siècles, la Collégiale de Saint-Symphorien-sur-Coise vous ouvre ses portes pour une visite commentée unique au Coeur des Monts du Lyonnais. Construite au XVe siècle sur les vestiges d’un ancien château fort, cette collégiale impressionne par son architecture imposante et son atmosphère chargée d’histoire.

Collégiale Saint-Symphorien-sur-Coise Rue Cardinal Girard, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupe Histoire et Patrimoine vous propose une visite commentée de la Collégiale à Saint-Symphorien-sur-Coise.

Groupe Histoire et Patrimoine