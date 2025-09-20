Visite commentée de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis

2 rue de l’Eglise Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Samedi 20 septembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Visite commentée de la collégiale, Journées Européennes du Patrimoine. De 16h à 18h.

Visite commentée de cette collégiale datant du XIIIe siècle, célèbre pour son jubé sculpté en bois, réalisé en 1521. Visites possibles du chantier de restauration de la tour-clocher.

Collégiale du XIIIe siècle célèbre pour son jubé sculpté en bois daté de 1521, dans le plus pur style de » l’École Champenoise ». L’architecture sobre du chœur et du transept du XIIIe siècle, ainsi que la nef du XVIe, sont recouverts d’un beau cerceau de bois. La pierre calcaire et le bois, intimement liés, confèrent au trésor de cette église le jubé toute son importance. Autrefois polychromé, ce célèbre jubé, qui ferme entièrement le chœur, est d’une remarquable finesse et d’une richesse décorative étonnante. Véritable livre d’instruction et de médiation à l’usage des pèlerins du Moyen Âge, il est signé et daté de 1521. C’est le plus important et le plus riche des jubés de bois subsistants en France. Vingt-six bas-reliefs décorent la tribune des ornements de style gothique côté chœur, et de style Renaissance côté nef, marquant la transition artistique en Champagne au début du XVIe siècle. Les auteurs expriment ici leur appartenance à l’art champenois de transition et s’inspirent des gravures de Dürer, de Schongauer et de Cranach l’Ancien. Boiseries, stalles, statuaire, pierres tumulaires du XIIIe au XVIIe siècle font de la collégiale Notre-Dame un lieu d’exception, où l’art exprime en plénitude la tradition et l’histoire de la Champagne méridionale.

2 rue de l’Eglise Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 67 86 44 94

