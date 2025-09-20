Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais Collégiale Notre-Dame-des-Marais Montluel

Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais Collégiale Notre-Dame-des-Marais Montluel samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais 20 et 21 septembre Collégiale Notre-Dame-des-Marais Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Construite en 1380 puis 1750, elle présente un plafond à caissons de style italien, un bénitier en marbre rose, une chaire classée de 1788, des vitraux, un orgue inauguré en 1996, et divers mobiliers. Il semble que cette collégiale puise son origine dans un prieuré médiéval, peut-être carolingien, un moment inféodé à l’abbaye de Nantua. « Les amis de l’orgue » seront présents pour expliquer le fonctionnement de l’orgue.

Collégiale Notre-Dame-des-Marais Rue Notre-Dame-des-Marais, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 75 28 27 72 Commencée vers 1380, l’édifice est achevé en 1750. L’utilisation de différents styles : gothique et renaissance, illustre cette longue période de construction. La Collégiale fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques.

Il semble que cette très belle collégiale puise son origine dans un prieuré médiéval, peut-être carolingien, un moment inféodé à l’Abbaye de Nantua. Selon la tradition, une statue de la Vierge, retrouvée dans les marais, aurait provoqué la construction d’une modeste chapelle, au XIe, en dehors de la cité. L’église commencée vers 1380 environ, devint Collégiale par une Bulle Papale d’avril 1530. On y travaillait encore vers 1750. L’église a été édifiée comme son nom l’indique, sur le « marais » de la Sereine, dernier aboutissement dans la plaine alluviale du Rhône au débouché de la Côtière. Au gré des siècles, ébranlée par de multiples rafistolages à la toiture, aux voûtes et aux dallages, la municipalité décida de faire placer sur cintres les deux premières arcatures de la nef en 1964 en attendant sa restauration définitive en 1971.

A voir : Un très beau bénitier en marbre rose, en forme de coquille à l’entrée; une chaire à prêcher surmontée d’un ange magnifique dans la nef centrale; un très beau Christ en noyer sculpté dans le choeur, les différents vitraux dont celui du « Voeu des Echevins » dans l’une des chapelles latérales ou encore deux orgues : L’un installé en 1865 et rénové en 1981. L’autre inauguré le 27 avril 1996. Parking.

Construite en 1380 puis 1750, elle présente un plafond à caissons de style italien, un bénitier en marbre rose, une chaire classée de 1788, des vitraux, un orgue inauguré en 1996, et divers Il semble…

© M-Art Photographie