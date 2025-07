Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach

L’édifice a le surnom “Petite soeur de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg” ce qui en dit long sur la beauté et la complexité de son architecture.

Découvrez la Collégiale Saint-Florent, joyau de l’art gothique, sous la conduite d’un guide passionné. L’édifice a le surnom « Petite soeur de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg » ce qui en dit long sur la beauté et la complexité de son architecture. Un phénomène particulier permet d’ailleurs, lors des solstice d’été, de prendre conscience de la majesté des vitraux grâce à l’éclairage particulier dans elle bénéficie à cette occasion.

Pendant toute la visite, le guide vous révélera, mystère après mystère, anecdote après anecdote, la collégiale et ses jardins.

Visite uniquement en français .

place de l’eglise Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

The building has the nickname ?Little sister of Strasbourg?s Notre-Dame Cathedral? which says a lot about the beauty and complexity of its architecture.

German :

Das Gebäude hat den Spitznamen « Kleine Schwester der Kathedrale Notre-Dame de Strasbourg », was viel über die Schönheit und Komplexität seiner Architektur aussagt.

Italiano :

L’edificio è soprannominato « sorella minore della Cattedrale di Notre-Dame di Strasburgo », il che la dice lunga sulla bellezza e la complessità della sua architettura.

Espanol :

El edificio tiene el sobrenombre de « hermana pequeña de la catedral de Notre-Dame de Estrasburgo », lo que dice mucho de la belleza y complejidad de su arquitectura.

