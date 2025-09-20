Visite commentée de la commanderie Ospitalea Irissarry
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Partez à la découverte de 400 ans d’histoire entre chevaliers de l’ordre de Malte, histoire de l’architecture typique de Basse-Navarre et rénovation audacieuse. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
