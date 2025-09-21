Visite commentée de la commanderie Ospitalea Irissarry

Visite commentée de la commanderie Ospitalea Irissarry dimanche 21 septembre 2025.

Partez à la découverte de 400 ans d’histoire entre chevaliers de l’ordre de Malte, histoire de l’architecture typique de Basse-Navarre et rénovation audacieuse. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

