Visite commentée de la commune de Wattwiller Wattwiller

Visite commentée de la commune de Wattwiller Wattwiller lundi 11 août 2025.

Visite commentée de la commune de Wattwiller

10 rue de la 1ère Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-11 16:30:00

fin : 2025-08-25 18:00:00

Date(s) :

2025-08-11 2025-08-25

Une balade entre histoire et nature à la découverte du patrimoine du village de Wattwiller, connu pour ses sources et son eau si pure !

Une balade entre histoire et nature à la découverte du patrimoine de la commune de Wattwiller, connue pour ses sources et son eau si pure ! Les fontaines, les fortifications, le vignoble, l’église classée Saint Jean Baptiste, les Grandes Sources de Wattwiller n’auront plus de secrets pour vous après cette promenade. .

10 rue de la 1ère Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

A walk between history and nature to discover the heritage of the village of Wattwiller, known for its springs and its water so pure!

German :

Ein Spaziergang zwischen Geschichte und Natur, um das Kulturerbe des Dorfes Wattwiller zu entdecken, das für seine Quellen und sein so reines Wasser bekannt ist!

Italiano :

Una passeggiata tra storia e natura per scoprire il patrimonio del villaggio di Wattwiller, noto per le sue sorgenti e la sua acqua pura!

Espanol :

Un paseo entre historia y naturaleza para descubrir el patrimonio del pueblo de Wattwiller, ¡conocido por sus manantiales y su agua pura!

L’événement Visite commentée de la commune de Wattwiller Wattwiller a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay