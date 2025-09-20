Visite commentée de la Confiserie Thermale LAVIEL Laviel Confiserie Thermale Cusset

Visite commentée de la Confiserie Thermale LAVIEL Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 13h30 Laviel Confiserie Thermale Allier

Places limitées à 15 personnes par visite. Gratuit. Réservations obligatoires

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Bonbons, chocolats, pâtes de fruits, la Confiserie Thermale de Cusset est une véritable institution depuis plus de 135 ans. Depuis plusieurs années, elle ouvre ses portes pour dévoiler les dessous de ses fabrications gourmandes. Sur réservation uniquement

Laviel Confiserie Thermale 53 Route de Paris, 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 31 68 66 contact@laviel.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Confiserie Thermale LAVIEL