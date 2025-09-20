Visite commentée de la Crayères des Montquartiers Crayères des Montquartiers Issy-les-Moulineaux

Visite commentée de la Crayères des Montquartiers Crayères des Montquartiers Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la Crayères des Montquartiers 20 et 21 septembre Crayères des Montquartiers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Ces carrières forment d’imposantes galeries voûtées sur plusieurs niveaux. Exploitées à l’origine pour la fabrication de la chaux et du blanc de Meudon, elles sont utilisées depuis 1995 comme caves à vins.

Crayères des Montquartiers 5 chemin des Montquartiers (accès par le n°141 avenue de Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Étagées sur plusieurs niveaux, ces carrières forment d’imposantes galeries voûtées. Exploitées à l’origine pour la fabrication de la chaux et du « blanc de Meudon », elles sont aujourd’hui utilisées comme caves à vins et espaces de réception. RER C Issy; Tramway T 2 Les Moulineaux

Visite commentée

(c) DR