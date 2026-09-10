Visite commentée de la crypte du Bayaà, La crypte du Bayaà, Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Visite commentée de la crypte du Bayaà Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 La crypte du Bayaà Pyrénées-Atlantiques

Uniquement sur réservation (11 places par visite).

Gratuit | Départ des visites devant l’Office de tourisme toutes les 30 minutes, à 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30 et 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Autrefois lieu de puisage à ciel ouvert, le bassin a été recouvert d’une voûte au XIXe siècle. Depuis lors, cette crypte était entièrement remplie d’eau salée.

Après l’évacuation de l’eau et d’importants travaux, elle est désormais accessible à la visite. Cette descente sous l’actuelle place principale de Salies-de-Béarn permet de découvrir un espace singulier, mis en valeur par des jeux de lumière, tout en retraçant l’histoire de l’exploitation de l’eau salée depuis plus de 3 000 ans.

La crypte du Bayaà Place du Bayaà, 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 24 73 82 97 [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 59 38 00 33 »}] La mystérieuse source d’eau salée qui vaut la renommée de Salies de Béarn. Découvrez la fabuleuse légende du sanglier et la naissance d’une ville de sel. Parking sur place, peu de distance à parcourir.

La Crypte n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Mais la visite est totalement accessible sans descendre dans la Crypte.

Autrefois lieu de puisage en plein air, le bassin a été recouvert d’une voûte au XIXe siècle et depuis lors, cette crypte était totalement remplie d’eau salée. Après l’évacuation de cette eau et la ;…

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