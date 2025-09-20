Visite commentée de la Crypte Hôtel du département Angers

nombre de places limitées à 12 personnes, gratuit

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée de la crypte.

Limitée à 12 personnes.

Durée : 20 à 30 minutes

Hôtel du département Place Michel Debré 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.maine-et-loire.fr

©Philippe Noisette