Visite commentée de la distillerie de Fonds-Préville _ Rhum J.M Distillerie de Fonds-Préville Macouba

Visite commentée de la distillerie de Fonds-Préville _ Rhum J.M 20 et 21 septembre Distillerie de Fonds-Préville Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T21:+ – 2025-09-21T22:+

Nichée au pied la Montagne Pelée, la Distillerie de Fonds-Préville vous accueille pour découvrir son patrimoine industriel et architectural en harmonie avec la nature luxuriante environnante.

Lors de la visite commentée, vous découvrirez les étapes de fabrication du rhum et quelques secrets qui rendent notre rhum unique.

Distillerie de Fonds-Préville Macouba Macouba 97218 Martinique Martinique +596 696 78 92 55 http://www.rhum-jm-la-distillerie.com https://www.facebook.com/rhumjm.fr;https://www.instagram.com/rhumjmofficiel?igsh=MWtvMGdpNGFrODh6MQ== Nichée dans la nature luxuriante du nord de l’île, la distillerie de Fonds-Préville vous accueille pour découvrir le processus de fabrication de son rhum à travers des vidéos immersives.

Un joyau historique de la Martinique, au Macouba, sur la route de Grand-Rivière.

Accueil et dégustation tous les jours y compris les dimanches et jours fériés de 9h à 17h.

© Robert Charlotte