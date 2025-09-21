Visite commentée de la ferme de Neuvelle Ferme de Neuvelle Ladoix-Serrigny

Visite commentée de la ferme de Neuvelle Ferme de Neuvelle Ladoix-Serrigny dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la ferme de Neuvelle Dimanche 21 septembre, 15h00 Ferme de Neuvelle Côte-d’Or

Tarif adultes : 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T17:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la ferme de Neuvelle, à Ladoix-Serrigny, et découvrez son histoire.

Ferme de Neuvelle Rue des Rossignols, 21190 Ladoix-Serrigny Ladoix-Serrigny 21550 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 18 63 15 15

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la ferme de Neuvelle, à Ladoix-Serrigny, et découvrez son histoire.

© Isabelle Suguenot