VISITE COMMENTÉE DE LA FERME DU DEVÈS Castanet-le-Haut

Le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Début : 2025-04-12

fin : 2025-04-27

2025-04-12 2025-07-01 2025-10-18 2025-12-20

La ferme du Devès élève en agriculture biologique poules et poulets distribués en vente directe.

Située en pleine nature au bord du GR 653, les animaux de la ferme vous attendent !

Vous découvrirez la vie au poulailler, vous pourrez approcher et caresser les cochons, les ânes, le cheval de traie, la chèvre et les moutons. Un moment de détente et de découverte de la vie à la ferme, nous aimons les échanges et le partager.

A la ferme, on peut aussi se restaurer, se rafraîchir avec une boisson artisanale ou pique niquer à l’ombre des grands hêtres. Nous aimons aussi proposer des animations musicales en soirées estivales. .

Le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

La ferme du Devès raises organic hens and chickens for direct sale.

Located in the heart of nature on the edge of the GR 653, the farm’s animals are waiting for you!

German :

Die Ferme du Devès züchtet biologisch Hühner und Hähnchen, die im Direktverkauf vertrieben werden.

Inmitten der Natur am Rande des GR 653 gelegen, erwarten Sie die Tiere des Hofes!

Italiano :

La fattoria Devès alleva galline e polli biologici per la vendita diretta.

Situata nel cuore della natura, ai margini del GR 653, gli animali della fattoria vi aspettano!

Espanol :

La granja Devès cría gallinas y pollos ecológicos para la venta directa.

Situada en plena naturaleza al borde del GR 653, ¡los animales de la granja le esperan!

