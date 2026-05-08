Castanet-le-Haut

VISITE COMMENTÉE DE LA FERME DU DEVÈS

12 Le Deves par Ginestet Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

A la ferme du Devès, petits et grands plongent dans un univers tendre et vivant. Ici, chaque animal (poules, ânes, chèvres, cochons, vaches, oies, lapins…) a son histoire, souvent touchante, à découvrir.

La visite fait découvrir la vie au poulailler, les principes de l’agriculture biologique et permet de caresser, nourrir et approcher les animaux adoptés. Après la visite, place à la gourmandise sous les grands hêtres, avec des produits de la ferme et une ambiance conviviale. .

12 Le Deves par Ginestet Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

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English :

At the Devès farm, young and old alike plunge into a tender, lively world. Here, each animal (chickens, donkeys, goats, pigs, cows, geese, rabbits…) has its own story, often touching, to discover.

L’événement VISITE COMMENTÉE DE LA FERME DU DEVÈS Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 ADT34